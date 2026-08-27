İlknur öğretmen öğrencilerine kavuşamadı - Son Dakika
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İlknur öğretmen öğrencilerine kavuşamadı

İlknur öğretmen öğrencilerine kavuşamadı
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Antalya'dan Ankara'ya dönüş yolunda Akseki'de meydana gelen kazada sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan hayatını kaybetti. Eşi Murat Aydoğan ve oğlu yaralandı; cenaze eşi tarafından teslim alınarak Nevşehir'e götürüldü.

Tatil için geldikleri Antalya'dan eşinin kullandığı otomobil ile dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 47 yaşındaki sınıf öğretmeninin cenazesi aynı kazayı yaralı olarak atlatan eşi tarafından teslim alındı.

Akseki ilçesinde dün 17.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tatil için geldikleri Antalya'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan Murat Aydoğan'ın (51) kullandığı Peugeot marka 66 AEL 770 plakalı otomobil, Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, taklalar atarak savrulmaya başladı.

Tatil dönüşü kazada hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunurken, otomobilde bulunan Aydoğan ailesinin yardımına koştu. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Murat Aydoğan ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde eşi İlknur Aydoğan olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi eşi tarafından teslim alındı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken İlknur Aydoğan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ankara Tek İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen İlknur Aydoğan'ın cenazesi bugün işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Aydoğan'ın cenazesini teslim almak üzere gelen ve feci kazayı yaralı olarak atlatan eşinin bir hayli üzgün olduğu görüldü. İlknur Aydoğan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından teslim alınarak yarın toprağa verilmek üzere Nevşehir'e götürüldü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Nevşehir, Antalya, Aydoğan, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlknur öğretmen öğrencilerine kavuşamadı - Son Dakika

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