Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü - Son Dakika
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Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki M.U. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Şahıs, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

30.08.2024 22:30
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Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü - Son Dakika

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