Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, erkenden dönüş yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yavaş yavaş dönüş yolculuğuna başladı. Hafta sonu trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 6'ıncı gününde yola çıktı. Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçiyor. - KOCAELİ