Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
09.07.2026 18:52  Güncelleme: 18:57
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Kocaeli'de ailesiyle tatil yaparken havuzda boğulan 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, İstanbul Esenyurt'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli'de ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada kaldıkları tesisin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk, Esenyurt'ta gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tatil yapan 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, dün kaldıkları tesisin havuzuna düşmüş, ardından ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İstanbul Esenyurt Bilali Habeşi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Minik Hamza'nın cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından minik Hamza'nın cenazesi, Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, Kocaeli, Tatil, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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