Tatvan\'da Tır Kazası: 2 Yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Tatvan – Van kara yolunun Yediveren köyü mevkiinde meydana geldi. Ş.K. (23) yönetimindeki 65 ABM 763 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ş.K. ve yanında bulunan Ç.T. (21), hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS