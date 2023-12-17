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Tavşanlı'da cami hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da cami hırsızı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki gün içerisinde 3 farklı camiden imamların ve cemaatin parasını çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlının daha önce de sadaka kutusu çaldığı ortaya çıktı.

17.12.2023 - 00:37,  Güncelleme: 00:39
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Tavşanlı'da 3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı

Daha önce de sadaka kutusu çalmış

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki gün içerisinde 3 farklı camiden imamların ve cemaatin parasını çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlının daha önce de sadaka kutusu çaldığı ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesinde iki gün içerisinde gerçekleşen cami içerisindeki artan hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Namaz kılma bahanesiyle üç farklı camiye giden şüpheli şahıs cami imamlarının ve cemaatin bin 400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram altın gerdanlığı çalarak kayıplara karıştı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesi neticesinde şüpheli şahsın H.Ç isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler cuma namazı öncesinde camiler etrafında yoğun önlem alırken, şüpheli şahıs ekipler tarafından çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Şahsın daha öncesin de sadaka kutusu da çaldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.Ç tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tavşanlı\'da cami hırsızı tutuklandı
Kaynak: İHA
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Tavşanlı, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da cami hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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