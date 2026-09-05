Tavşanlı'da geniş asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ve 1500 şahıs kontrol edildi - Son Dakika
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Tavşanlı'da geniş asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ve 1500 şahıs kontrol edildi

Tavşanlı\'da geniş asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ve 1500 şahıs kontrol edildi
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Kütahya Tavşanlı'da emniyet ekiplerinin tüm giriş-çıkış noktalarında yaptığı eş zamanlı denetimde 800 araç ve bin 500 şahıs sorgulandı. Uygulamada kural ihlali yapan sürücülere 1 milyon 500 bin lira ceza kesilirken, 8 bıçak ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulamasında yüzlerce kişi ve araç denetlendi. İlçenin tüm giriş ve çıkış noktalarının tutulduğu uygulamada kural tanımayan sürücülere yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası kesilirken, çok sayıda kesici alet ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla dev bir asayiş ve trafik denetimine imza attı. Son dönemde artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen eş zamanlı operasyonda, ilçenin ana arterleri, giriş-çıkış noktaları ile kent merkezindeki yoğun cadde ve sokaklar ablukaya alındı.

Polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşlar ve araçlar adeta süzgeçten geçirildi. Denetimler kapsamında toplam 800 araç ile bin 500 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UAP sorgulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda ruhsat ve kimlik kontrollerinin yanı sıra detaylı bagaj ve araç içi aramaları titizlikle gerçekleştirildi. Uygulama esnasında güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutulurken, vatandaşların günlük akışının aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması için de hassasiyet gösterildi. Ekiplerin dikkati sayesinde yapılan aramalarda taşınması yasak olan 8 adet bıçak ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şahıslar hakkında derhal idari işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, bu tür kesici ve ateşli aletlerin toplum huzuru ile halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Trafik ekiplerinin de yoğun mesai harcadığı denetimlerde, özellikle ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanıcıları ile evrak eksikliği, plakasız araç kullanımı gibi kural ihlali yapan sürücüler hedef alındı. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere toplamda 1 milyon 500 bin Türk Lirası ceza uygulandı.

İlçe emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tavşanlı halkının can ve mal güvenliğini korumak, huzur ortamını pekiştirmek amacıyla bu tür operasyonel denetim ve asayiş uygulamalarının kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da geniş asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ve 1500 şahıs kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da geniş asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ve 1500 şahıs kontrol edildi - Son Dakika
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