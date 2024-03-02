Tavşanlı'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tavşanlı'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tavşanlı\'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Mehmet Derin'i arama çalışmaları devam ediyor. Çocuğun dereye düşmüş olabileceği şüphesi üzerine arama çalışmaları sürdürülüyor.

02.03.2024 19:42  Güncelleme: 19:50
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Mehmet Derin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan Parkı içerisinde bulunan oyun parkında önceki gün 7 yaşındaki Mehmet Derin, kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Çocuğu arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Köprübaşı Muhtarı Ahmet Köse, çocuğumuzun tel örgüyü geçip tuvaletler dediğimiz bölgeden suya düştüğü söyleniyor. Birçok arkadaşımız sadece suda değil arazide de arıyor. Tüm jandarma ve diğer ekipler ellerinden geldiğince arama çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz vatandaşlarımız da arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ise, "29 Şubat günü saat 14.30 sularında kaybolan evladımızı arama çalışmalarının üçüncü günündeyiz. Beldemizde 200'e yakın jandarma personeli, JASAT, JAK, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Garp Linyit İşletmesi arama ekipleri, belediyemiz personelleri, dağ tepe demeden 3 günden bu yana arıyoruz. Şu an aramalarımız derede yoğunlaştı. Kayaboğazı barajından su akışı kapatılarak derinlik azaltıldı. Bugün üçüncü günümüzde Bursa, Eskişehir ve İzmir'den su altı arama ekipleri gelecek" diyerek arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan olay yerine AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş da gelerek aile yakınlarından konu ile ilgili bilgiler aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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