Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.S. idaresindeki 43 AGZ 532 plakalı motosiklet ile Adnan Menderes Bulvarı Hanımçeşme Mahallesi istikametine seyir halinde iken bulvara çıkmakta olan A.D., idaresindeki 43 AHN 480 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü N.S., yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA