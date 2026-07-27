Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. yönetimindeki 24 AAT 044 plakalı motosiklet ile Minnet Sokak'tan Işıkveren Caddesi'ne çıkış yapan O.S. idaresindeki 16 CDP 25 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ş. yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ş., tedavi altına alındı.
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