Tavşanlı'da Yoğun Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Yoğun Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Tavşanlı\'da Yoğun Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus Ekipleri tarafından yapılan yoğun trafik denetimlerinde 230 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 5 sürücüye 72 bin TL ceza kesildi ve 3 sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca, suç oranlarının azaldığı ve uyuşturucu ile hırsızlık olaylarının azaldığı görüldü. Emniyet yetkilileri, engellilere ait park yerlerine yapılan hatalı parklar ve kasksız motosiklet kullanımı ile ilgili denetimlerin devam edeceğini belirtti.

10.05.2024 13:17
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoğun Trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus Ekipleri, akşam saatlerinde ilçede yoğun bir uygulama yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden denetimlerde toplamda 230 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, trafik ihlali yapan 5 sürücüye 72 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 3 sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Ayrıca uygulama kapsamında yaklaşık 300 kişi sorgulanırken, herhangi bir aranan şahsa rastlanılmadı. Asayiş yönünden ise suç oranlarının gözle görünür şekilde azaldığını ilçeye artık kolay kolay uyuşturucu girmediği, hırsızlıkların azaldığı görüldü.

Emniyet yetkilileri, engellilere ait park yerlerine yapılan hatalı parklar ve kasksız motosiklet kullanımı ile ilgili denetimlerin de devam edeceğini açıkladı.

Bu yoğun denetimlerle trafik güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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