Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu

Geniş Video İzle

Samsun'da tavuk kümesinde 1 kilo 400 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltında.

10.02.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavuk kümesinde 13 paket uyuşturucu ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tavuk kümesine gizlenmiş 13 ayrı paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:49 AKOM saat verdi: İstanbul’da bu kez göz gözü görmeyecek AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
02:46 Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
15:50 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi
15:42 Kadıköy Sahili’nde erkek cesedi Sarıyer’de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı
15:42 Tuncer Bakırhan: Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 11:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.