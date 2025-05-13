Tek Ayak Üstünde Scooter Kullandı

İstanbul Fatih'te bir kişi, elektrikli scooterda tek ayak üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı Kenndy Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli scooterla yolculuk yapan bir kişinin tehlikeli hareketleri "pes artık" dedirtti. Tek ayak üzerinde durdurarak yolculuk yapan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kendisini uyaran kişiyi umursamayan şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL