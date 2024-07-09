Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında Yük Treni Raydan Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında Yük Treni Raydan Çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Tren Garı'nda meydana gelen olayda, yük treni manevra yaparken bir vagon raydan çıktı. Bu durum, Edirne ve İstanbul yönündeki tren seferlerinde aksamalara neden oldu. Tren yolcuları, otobüslerle hedefledikleri yerlere gönderildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 600 yolcu ek otobüs seferleriyle nakledildi.

09.07.2024 19:04
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Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında, yük treni manevra yaptığı esnada raydan çıktı. Olaydan sonra Edirne ve İstanbul yönündeki tren seferlerinde aksama oldu. Tren yolcuları Çerkezköy'den ve Çorlu'dan otobüslerle gitmek istedikleri yerlere gönderildi.

Çerkezköy Tren Garı'nda sabah 10.00 sularında meydana olayda yürekler ağza geldi. TCDD'ye ait DE-24199 numaralı lokomotifin boş vagonları manevra yaptığı esnada vagon raydan çıktı. Raydan çıkan vagon tren yolunu kullanılamaz hale getirdi.

Olayda herhangi bir can kaybının olmaması sevinç oluştururken, tren seferlerinde de aksama oldu. İstanbul Halkalı'dan Uzunköprü'ye gitmek için trenle Çerkezköy'e gelen yolcular buradan otobüslerle Uzunköprü'ye gönderilirken, Edirne'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar da Çorlu'dan Çerkezköy'e getirilerek ek otobüs seferleriyle İstanbul'a gönderildiler.

Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 600 yolcunun bu şekilde nakil edildiği bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında Yük Treni Raydan Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy Tren Garında Yük Treni Raydan Çıktı - Son Dakika
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