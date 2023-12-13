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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Hırsızlığı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Hırsızlığı

Tekirdağ Çorlu'da park halinde bulunan bir otomobil, 4 kişi tarafından itilerek çalındı. Aranan araç, polis ekipleri tarafından dere kenarında terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Tekirdağ Çorlu\'da Otomobil Hırsızlığı
13.12.2023 - 16:40,
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Tekirdağ Çorlu'da 4 kişi tarafından itilerek çalınan otomobil kameraya yansıdı. Aranan otomobil, polis karakolu ekiplerince dere kenarında terk vaziyette bulundu.

Nusratiye Mahallesi Kömürcü 2. Sokak üzerinde gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobil, 4 şahıs tarafından itilerek çalındı. Sabah saatlerinde aracını park ettiği yerde bulamayan sürücü, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine bölgede araştırma yapan Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı polis ekibi, çalıntı aracı saatler içinde Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde terk vaziyette buldu.

Aracın sahibine teslim edilmesinin ardından olaya karışan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından hummalı çalışma başlatıldı.

Öte yandan 4 şahsın otomobili iterek kaçırdığı anlar bina kameraları tarafından kayda geçti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Hırsızlığı - Son Dakika


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