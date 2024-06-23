Tekirdağ Çorlu'da Tarla Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Tarla Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da Tarla Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

23.06.2024 07:53
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Tekirdağ Çorlu'da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi. Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi.

Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Tarla Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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