Tekirdağ'da 11 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda, 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı bulundu. Polis ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, sahte zeytinyağına el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı. Yetkililer, halkın sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 13:51
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ve Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı bulundu. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konulurken, adreslerde bulunan T.C. ve S.K. gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 11 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 11 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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