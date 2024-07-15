Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Tekirdağ'da şehitleri anma programı başladı.
Tekirdağ Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin'in yanı sıra şehit yakınları, polis ve jandarma ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Dualarla başlayan anma programı şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile son buldu.
Darbe gecesi müdürünü korur şehit olmuştu
Tekirdağ Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte İstanbul'da darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nü kapatan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma polisi Münür Alkan'ın da mezarı bulunuyor. - TEKİRDAĞ
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