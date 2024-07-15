Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Tekirdağ\'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehitleri anma programı düzenlendi. Programa Tekirdağ Valisi, Bölge Adliye Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Kaymakam, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, şehit yakınları, polis ve jandarma ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Anma programı dualarla başlayıp şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

15.07.2024 12:05
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Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Tekirdağ'da şehitleri anma programı başladı.

Tekirdağ Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin'in yanı sıra şehit yakınları, polis ve jandarma ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Dualarla başlayan anma programı şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile son buldu.

Darbe gecesi müdürünü korur şehit olmuştu

Tekirdağ Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte İstanbul'da darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nü kapatan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma polisi Münür Alkan'ın da mezarı bulunuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Jandarma, Tekirdağ, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 15 Temmuz anma programı çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika
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