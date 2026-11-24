Tekirdağ'da bir haftalık ara tatilin ardından eğitim-öğretimin yeniden başlamasıyla birlikte 270 okul ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Çalışmalara 90 ekip ve bin 473 polis katıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

23 Kasım 2026 tarihinde eğitim-öğretimin yeniden başlamasıyla birlikte Tekirdağ genelindeki 270 okul ve çevresinde tedbir alan polis ekipleri, 90 ekip ve bin 473 personelle sahada görev yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.