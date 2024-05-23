Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ\'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı. Olayı fotoğraflayan OSB görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

23.05.2024 10:04
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Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Çorlu ilçesi Türk Gücü OSB içinde yaşandı. İddialara göre, OSB görevlileri TESKİ'ye ait bir vidanjörün Şerefli Deresi'ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını tespit etti.

Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Bunun üzerine olayı fotoğraflayan OSB görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlattı.

Vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda da TESKİ vidanjörünün Ergene Nehri'ne atık boşalttığı kameralara yansımıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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