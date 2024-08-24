Tekirdağ\'da bir kişi eşini darp ederek öldürdü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi eşini darp ederek öldürdü.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü. Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.