Tekirdağ'da Derbi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Derbi başladı, Tekirdağ'da polis tedbirleri artırıldı

TEKİRDAĞ - Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sırasında, güvenliği sağlamak amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı tedbirler aldı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube, Spor Şube, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekipleri, 350 polis memuruyla koordineli şekilde görev yapıyor.

Polis ekipleri, taraftarların güvenli bir şekilde maç izleyebilmesi için kıraathane çevresinde ve şehir genelinde önlemler artırıldı. Ekipler ayrıca, maç sonrası da taraftarların güvenli şekilde dağılmasını sağlamak için tetbirini arttırdı.