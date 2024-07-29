Tekirdağ'da Kimya Fabrikası Yangınında Patlamaların Etkisiyle Çökme - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kimya Fabrikası Yangınında Patlamaların Etkisiyle Çökme

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Başok Plastik Kimya isimli fabrikada çıkan yangında, patlamaların etkisiyle fabrika çöktü. Yangın, çevredeki fabrikaları tehdit etti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 20:19
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında kimya fabrikası patlamaların etkisiyle çökerek, küle döndü.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Başok Plastik Kimya isimli fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangında fabrikanın üretimini yaptığı kimyevi basınçlı tüpler, yangının etkisiyle bomba gibi fırlayarak yan tarafta bulunan fabrikaya da sıçradı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki fabrikaları tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen patlamaların etkisiyle bir kısmı çöken Başok Plastik Kimya fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sert Plastik fabrikasında ise ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kimya Fabrikası Yangınında Patlamaların Etkisiyle Çökme - Son Dakika

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