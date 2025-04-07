Tekirdağ'da Metruk Bina Yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Metruk Bina Yandı

Ergene'de metruk bir bina yandı, yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

07.04.2025 20:58
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Tekirdağ'da metruk bina alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tek katlı metruk bina alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Mahallesi Edirne 1. Sokak üzerindeki tek katlı metruk binadan dumanlar yükseldi. Büyüyen yangın binanın tamamını etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Metruk bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde konuşan Sağlık Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Akpolat, "Burası kullanılmayan metruk bina halindeydi. Yaklaşık 1 ay önce yer sahibinin burayı müteahhite verdiği söyleniyor. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Metruk Bina Yandı - Son Dakika

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