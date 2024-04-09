Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor

Tekirdağ\'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor

Tekirdağ'da binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik nedeniyle trafik polisi ekipleri, yol güvenliği için sıkı denetimler yapıyor. Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama konusunda uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını belirtti.

09.04.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yol güvenliği için denetimlere devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinde binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği Tekirdağ'da yoğunlaşan trafik nedeniyle trafik polisi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için sıkı denetim yapıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyleyerek sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sapanca'da cip kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
    15:15 Sapanca'da cip kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bodrum'da Bayram Tedbirleri Arttırıldı
    15:13 Bodrum'da Bayram Tedbirleri Arttırıldı

    Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.

  • Manavgat'ta Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
    15:13 Manavgat'ta Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
    15:08 Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, bandrolsüz tütün ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı.

  • Edremit'te Husumetli İki Kişinin Karşılaşması Kanlı Bitti
    15:06 Edremit'te Husumetli İki Kişinin Karşılaşması Kanlı Bitti

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, husumetli olan A.A. ve A.M. isimli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yolören köyünde ikamet eden A.A., Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştığı A.M. ile küfürlü bir tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.M., belinden çıkardığı silahla A.A.'yı vurdu. Ağır yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemelerine devam ediyor.

  • Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi
    15:04 Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi

    Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, sürücülere broşür ve araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

  • Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
    15:04 Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Sakarya'da Sokak Kavgaları Kameralara Yansıdı
    14:51 Sakarya'da Sokak Kavgaları Kameralara Yansıdı

    Sakarya'da yaşanan iki ayrı kavga, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Adapazarı'nda iki kadının saç saça baş başa kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, Serdivan'da ise iki grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.


14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
12:35 Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı
12:21 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 15:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement