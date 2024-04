Tekirdağ\'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor

Edremit'te Husumetli İki Kişinin Karşılaşması Kanlı Bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, husumetli olan A.A. ve A.M. isimli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yolören köyünde ikamet eden A.A., Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştığı A.M. ile küfürlü bir tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.M., belinden çıkardığı silahla A.A.'yı vurdu. Ağır yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemelerine devam ediyor.