Tekirdağ\'da Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik denetimleri devam ediyor

Tekirdağ'da trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yol güvenliği için denetimlere devam ediyor.
Ramazan Bayramı tatilinde binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği Tekirdağ'da yoğunlaşan trafik nedeniyle trafik polisi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için sıkı denetim yapıyor.
Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyleyerek sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. - TEKİRDAĞ
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, bandrolsüz tütün ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, husumetli olan A.A. ve A.M. isimli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yolören köyünde ikamet eden A.A., Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştığı A.M. ile küfürlü bir tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.M., belinden çıkardığı silahla A.A.'yı vurdu. Ağır yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemelerine devam ediyor.
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, sürücülere broşür ve araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'da yaşanan iki ayrı kavga, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Adapazarı'nda iki kadının saç saça baş başa kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, Serdivan'da ise iki grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
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