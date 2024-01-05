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Tekirdağ'da Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde 8,1 gram uyuşturucu ve uyarıcı bonzai maddesi bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
05.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
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Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesi, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, devriye gerçekleştiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendiği 4 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerindn 8,1 gram uyuşturucu ve uyarıcı bonzai maddesi ele geçirildi. Ö.B., N.H., S.Ö. ve H.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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