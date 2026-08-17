Tekirdağ’da ticari araç denetimleri sıklaştırıldı: 28 araca işlem yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ’da ticari araç denetimleri sıklaştırıldı: 28 araca işlem yapıldı

Tekirdağ’da ticari araç denetimleri sıklaştırıldı: 28 araca işlem yapıldı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla il genelinde ticari araçlara yönelik denetim yapıldı. 155 ticari araç kontrol edilirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 28 araç hakkında idari işlem uygulandı, evrak eksikliği bulunan 9 araç bağlandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve mevzuata uygun ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve ticari taşımacılık faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla il genelinde ticari araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Gerçekleştirilen kontrollerde 155 ticari araç denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 28 araç hakkında idari işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Denetimlerde ticari araçların çalışma izin belgeleri, şoför tanıtım kartları, bölgesellik kurallarına uygunlukları ve korsan taşımacılık faaliyetleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında evrak eksikliği tespit edilen 9 araç hakkında gerekli işlemler yapılarak araçlar bağlandı. Mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 28 araç hakkında ise idari işlem uygulandı.

Denetimler kararlılıkla sürdürülecek

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım hizmetlerinin güvenli, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerine devam edecek. Ticari araç sahipleri ve sürücülerinin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri, gerekli izin ve belgeleri eksiksiz olarak bulundurmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. Kamu düzeninin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşların güvenli ulaşım hakkının korunması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen denetimlerin il genelinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ’da ticari araç denetimleri sıklaştırıldı: 28 araca işlem yapıldı - Son Dakika

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