Tekirdağ'da Trafo Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafo Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ\'da Trafo Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi'nde, elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve elektrik hatları tekrar açıldı.

28.06.2024 06:10
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Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler sanayi bölgesindeki otluk alana sıçradı.

Mahalle sakinlerinin trafodan çıkan alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını kapattı. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Arızanın giderilmesinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafo Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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