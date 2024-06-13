Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z ve M.S isimli 5 kişinin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sonucunda 560 gr Skunk uyuşturucu, 9 adet tabanca mermisi, çeşitli ekipmanlar ve 300 adet şeffaf kilitli poşet bulundu. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadelede operasyonlara devam edileceği belirtildi.

13.06.2024 11:18
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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde uyuşturucu imal ettiği belirlenen 5 kişi yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaptıkları operasyonlarda A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z ve M.S isimli şahısların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu kullanımı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi.

Yapılan aramalarda 560 gr Skunk uyuşturucu maddesi, 9 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 iklimlendirme çadırı, 1 ısıtma sistemi, 1 aydınlatma sistemi, 2 adet fan, 1 hava motoru, 1 termometre, 1 adet zamanlayıcı, 4 litre bitki besleyici sıvı gübre, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 300 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ile ilgili olarak işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla operasyonlara devam edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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