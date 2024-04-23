Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sentetik kannobinoid, eroin, kimyasal madde, sentetik ecza hap, extacy hap maddesi, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

23.04.2024 10:20
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturuyor operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 parça halinde 937 gram sentetik kannobinoid, 8 parça 15 gram eroin, 10 gram A-M kimyasal madde, 24 adet sentetik ecza hap, 4 adet extacy hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde kullanma, 10 şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan yasal işleme başlandı.

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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