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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö. isimli zanlı tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada bonzai olarak değerlendirilen 18.7 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 600 lira ele geçirildi. Aynı evde bulunan A.T. isimli şahsın üzerinde de 8.6 gram bonzai bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu F.Ö. isimli zanlının uyuşturucu sattığı bilgisi edinildi. Olayın ardından şüphelinin evinde yapılan aramada 18.7 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 lira ele geçirildi.

Ekipler, operasyon sırasında aynı evde bulunan A.T. isimli şahsın üzerinde de gerçekleştirdikleri aramada 8.6 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde geçirdiler.

İki şüpheli gözaltına alınırken, F.Ö. isimli zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


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