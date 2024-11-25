Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Dolandırıcılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

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Tekirdağ'da uyuşturucu madde bağımlılığı ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa, Çerkezköy, Saray, Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Muratlı ilçelerinde öğrenci ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yaptı. "En İyi Narkotik Polisi: Anne" faaliyeti kapsamında annelere, "Narko Gençlik" faaliyeti çerçevesinde de öğrencilere yönelik çalışmalar yürütüldü. Etkinliklerde toplam 276 Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi ile 576 vatandaşa "UYUMA" ve "NARVAS" projeleri tanıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce Muratlı Belediyesi Kent Konseyi'ndeki toplantıda, dolandırıcılık, yankesicilik ve hırsızlık suçları ile ilgili alınması gereken önlemler, KADES uygulaması ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. - TEKİRDAĞ