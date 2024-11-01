Tekirdağ'da Yeni Hız Denetim Sistemleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yeni Hız Denetim Sistemleri

Tekirdağ\'da Yeni Hız Denetim Sistemleri

Tekirdağ'da hız ihlali denetimleri için yeni sistemler kuruluyor, hız limitleri belirlendi.

01.11.2024 15:16
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Tekirdağ'da hız ihlali denetimlerinin artırılması amacıyla yeni ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruluyor. Yeni sistemlerle, sürücüler üzerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve hız ihlallerine karşı algılanan yakalanma riskinin artırılması hedefleniyor.

Daha önce kurulan ve Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli sınırlarında bulunan 33 hız ihlal tespit sisteminin yanı sıra, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Çevre Yolu üzerinde Ramada Otel- Muratlı Kavşağı ve Muratlı Kavşağı- Beyazköy arasında iki yönlü olarak yeni hız koridorları eklendi. Marmaraereğlisi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde ise Marmaraereğlisi BOTAŞ Kavşağı ile Silivri ilçesi arasında iki yönlü olarak ortalama hız tespiti yapılmaya başlandı.

EDS-PTS sistemleriyle denetimlere 1 Kasım 2024 itibariyle başlanırken, hız limitleri Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş durumda. Otomobiller için 110 kilometre, panelvanlar için 100 kilometre, motosikletler için 90 kilometre, otobüs ve minibüsler için 90 kilometre, kamyonlar için 85 kilometre, açık kasa kamyonetler için ise 85 kilometre olarak hız sınırları belirlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yeni Hız Denetim Sistemleri - Son Dakika

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