Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Zafer Mahallesi'nde yol ayrımında gerçekleşti ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü Y.İ.'dir. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

27.09.2024 21:42
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Tekirdağ'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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