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Bakan Şimşek\'ten ekonominin en önemli sorunuyla ilgili sevindiren haber

Tekirdağ Ergene Velimeşe'de tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfiaye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çok sayıda işçiye sağlık ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ