Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

Tekirdağ-İstanbul karayolunda seyir halindeki bir tırın balatalarından başlayan yangın, tırın dorsesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle tırdaki yangın söndürüldü, ancak yangın nedeniyle kapanan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu.

24.05.2024 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferhat Akgün/Tekirdağ - Tekirdağ-İstanbul karayolunda seyir halindeki bir tırın balatalarından başlayan yangın, tırın dorsesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle tırdaki yangın söndürüldü, ancak yangın nedeniyle kapanan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre, yangın Tekirdağ-İstanbul Karayolu, Yenice Mevkii'nde başladı. İddialara göre Yakup Gevşek idaresindeki 34 LR 2234 plakalı tır seyir halindeyken balatalarından yanmaya başladı. Alüminyum kapak malzemesi taşıyan tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Şoför Gevşek, tırın kupasını dorseden kurtararak, kupa kısmının yanmasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 19:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement