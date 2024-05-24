Tekirdağ-İstanbul Karayolunda Tır Yangını: 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

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Ferhat Akgün/Tekirdağ - Tekirdağ-İstanbul karayolunda seyir halindeki bir tırın balatalarından başlayan yangın, tırın dorsesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle tırdaki yangın söndürüldü, ancak yangın nedeniyle kapanan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre, yangın Tekirdağ-İstanbul Karayolu, Yenice Mevkii'nde başladı. İddialara göre Yakup Gevşek idaresindeki 34 LR 2234 plakalı tır seyir halindeyken balatalarından yanmaya başladı. Alüminyum kapak malzemesi taşıyan tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Şoför Gevşek, tırın kupasını dorseden kurtararak, kupa kısmının yanmasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.