Tekirdağ Kapaklı\'da Sürücülere Trafik Bilgilendirme Afişleri Dağıtıldı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere "Hayatla Yarışılmaz" mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler dağıttı.

8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi ile 46. Sokak kesişiminde, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücüleri trafikle ilgili bilgilendirici afiş ve broşür dağıtıldı.

"Lütfen emniyet kemerinizi takın"

Uygulama noktasında polis ve zabıta tarafından durdurulan sürücülere "Hayatla Yarışılmaz" mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler verilirken aynı zamanda, "Trafik farkındalığını artırmak amacıyla tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak broşür dağıtımı yapıyoruz. Lütfen sizler de yolculuk esnasında emniyet kemerinizi takın. Herkese iyi yolculuklar dilerim" uyarısı yapıldı. - TEKİRDAĞ