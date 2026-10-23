Süleymanpaşa'da otomobil yaya geçidindeki 2 anaokulu öğretmenine çarptı, öğretmen sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmenine otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan öğretmenlerin yola düştüğü anlar yer aldı.

YAYA GEÇİDİNDE HAVAYA SAVRULDULAR

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ve özel bir okulda görev yapan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen havaya savrularak yola düştü.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 öğretmene otomobilin çarptığı ve öğretmenlerin çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

BİR ÖĞRETMEN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan S.Ö.'nün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hastanenin servisine alındığı, Y.B.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ DE ÖĞRETMEN ÇIKTI

Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.