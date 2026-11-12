Tekirdağ Süleymanpaşa'da akşam sahil denetiminde drone eşliğinde GBT sorgusu yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da akşam sahil denetiminde drone eşliğinde GBT sorgusu yapıldı

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da akşam sahil denetiminde drone eşliğinde GBT sorgusu yapıldı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'da Değirmenaltı kumsalı ve sahil bandında akşam saatlerinde drone destekli huzur denetimi yaptı. Denetimde çok sayıda kişinin GBT sorgusu yapılırken vatandaşlar gürültü ve ateş yakma konusunda uyarıldı.

Tekirdağ'da polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Değirmenaltı kumsalı ve sahil bandında geniş çaplı huzur denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada çok sayıda kişinin GBT sorgusu yapılırken, denetimler havadan drone ile de desteklendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil bandı, kumsal ve ortak yaşam alanlarında huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetime Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Değirmenaltı kumsalı başta olmak üzere sahil kesimlerinde yürütülen uygulamada polis ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda kontroller yaptı.

Denetimlerde vatandaşların kimlik kontrolleri gerçekleştirilerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Sahil hattındaki hareketlilik hem karadan görev yapan polis ekipleri hem de havadan drone aracılığıyla takip edildi.

Uygulamada yalnızca kimlik kontrolleriyle yetinmeyen ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek ortak yaşam alanlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle sahil bandında ateş yakılması, yüksek sesle müzik dinlenmesi, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması ve ses çıkaran patlayıcı maddelerin kullanılması konusunda uyarılar yapıldı.

Polis ekipleri, sahil alanlarının aileler, çocuklar ve tüm vatandaşlar tarafından ortak kullanılan yaşam alanları olduğuna dikkat çekerek çevre temizliğinin korunması ve başkalarının huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA
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