Tekirdağ Valiliği, Usulsüz İthalat İddialarıyla İlgili Açıklama Yaptı

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Ferhat Akgün/Tekirdağ - Tekirdağ Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "usulsüz ithalat işlemleri" iddialarıyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili kurumların yaptığı tespitlerin valiliğe ulaşmasının ardından, acil olarak idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Bakanlık Müfettişi talep edilerek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.