Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralı

Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Erzurum’un Tekman ilçesinde belediyeye ait çöp kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde belediyeye ait çöp kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Tekman ilçesine bağlı Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrası mevkiinde ikindi vaktinde ilçe merkezine 15 km mesafede Tekman- Erzurum palandöken yolunda meydana geldi. Kazada, sürücü C.G. yaralanırken, 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleyi kaza yerinde yapıldıktan sonra Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu yapıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada araçta maddi hasar da meydana geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?