Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum’un Tekman ilçesinde belediyeye ait çöp kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde belediyeye ait çöp kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Tekman ilçesine bağlı Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrası mevkiinde ikindi vaktinde ilçe merkezine 15 km mesafede Tekman- Erzurum palandöken yolunda meydana geldi. Kazada, sürücü C.G. yaralanırken, 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleyi kaza yerinde yapıldıktan sonra Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu yapıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada araçta maddi hasar da meydana geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaErzurumTekmanKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:15:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekman’da çöp kamyoneti kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei