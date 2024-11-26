Teknik Direktör Aka'ya Saldırı: 13 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Teknik Direktör Aka'ya Saldırı: 13 Zanlı Yakalandı

Çorlu'da teknik direktör Ersin Aka'ya silahlı saldırı sonrası 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

26.11.2024 16:54
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Teknik direktör cinayetinde 13 zanlı adliyede

Bulgaristan'a kaçarken yakalanmışlardı

Çorlu'da teknik direktör Ersin Aka'ya silahlı saldırı: 13 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ - Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya düzenlenen silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), geçtiğimiz hafta cuma günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cadde üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından kanlar içinde yere yığılan Aka, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganlar kaçış planı yaptı

Teknik Direktör Aka'ya silahlı saldırı anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları kayıt altına alınırken olay sonrası saldırganın, kendisini bekleyen bir otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelilerin Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında saldırıda kullandıkları aracı terk ederek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri araç üzerinde inceleme başlatarak saldırganlara ulaşmak için geniş çaplı operasyon düzenledi.

Bulgaristan'a kaçmaya çalıştılar

Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların Edirne'nin Havsa ilçesine geçerek Bulgaristan sınırına kaçma planı yaptıkları öğrenildi. Polis ekipleri, gerekli önlemleri alarak operasyon başlattı. Zanlılar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

13 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının olayın azmettiricisi olduğu, bazılarının gözcülük yaptığı, bazılarının ise saldırıyı gerçekleştiren kişilere lojistik destek sağladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Teknik Direktör Aka'ya Saldırı: 13 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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