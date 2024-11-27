Telefonla Oynama, Kazaya Neden Oldu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün telefonla oynaması neticesinde kontrolden çıkan midibüs, boş araziye girdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, yaşananları adeta kamu spotu gibi anlatarak telefonla oynanmaması gerektiğini vurguladı.

D-650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkii Karasu istikametinde meydana gelen olayda, Selim C. idaresindeki 54 AJA 978 plakalı midibüs, sürücüsünün telefonla oynaması neticesinde kontrolden çıkarak yol ayrımı bariyerlerine çarptıktan sonra araziye girdi. Kazada yaralanan olmazken midibüs sürücüsü, yaşananları adeta kamu spotu gibi anlatarak telefonla oynanmaması gerektiğini vurguladı.

"Telefona bakarken ve tamamen dikkatsizlikle yol ayrımı bariyerlerine çarptım"

Midibüs sürücüsü Selim C., "Aracımla servisten gelirken telefonumun çalması üzerine telefona bakarken ve tamamen dikkatsizlikle yol ayrımı bariyerlerine çarptım. Daha sonrasında tekerimin patlaması neticesinde şarampole girdim. Araçta kimse olmadığı için sıkıntı oluşmadı, yaralı yok. Lastiğimiz patladı, çekici bekliyoruz daha sonrasında aracı alacağız" dedi. - SAKARYA