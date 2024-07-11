Telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle kavga eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle kavga eden şahıs tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta bir kişinin ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle kavga eden Zafer Ö. isimli şahıs tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

11.07.2024 18:03
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Antalya'da telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle parkta kavga eden ve ölümüne neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda dün bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın alınan parmak izi örneğinden isminin Zafer Arpaç (49) olduğu öğrenilirken, Arpaç'ın sabah saatlerinde kavga ettiği ve ölümüne neden olay olayla ilgili başlatılan soruşturmada Zafer Ö. (45) isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı evde yakalanmıştı. Emniyetteki ilk ifadesinde telefonunu çaldığı düşüncesi ile tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü belirten zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle kavga eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyle kavga eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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