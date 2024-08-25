Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

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Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, dün geç saatlerde özel jetiyle gittiği Fransa'daki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı. Durov'un gözaltına neden alındığı henüz bilinmiyor.

Adı açıklanmayan kaynaklar, Durov'un Azerbaycan'dan özel bir jetle Le Bourget Havaalanı'na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alındığını söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Rus milletvekili Maria Butina, "Pavel Durov siyasi bir mahkum. Batı'nın cadı avının bir kurbanı" dedi.

Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalif toplulukları kapatma taleplerine uymayı reddetmesinin ardından platformu satmış ve 2014 yılında Rusya'ya terk etmişti. Şifreli mesajlaşma uygulaması fikrini Rusya'da baskı altındayken iletişim kurmanın bir yolu olarak ortaya atan Durov, daha sonra BAE'de Telegram'ı kurdu. Fransa ve BAE vatandaşı olan Durov'un Forbes'e göre 15,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

Bir milyara yakın kullanıcısı olan Telegram, özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde etkili. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve WeChat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri. - PARİS