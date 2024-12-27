TEM'de Otomobil Yangını

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TEM'de seyir halindeki otomobil alev aldı

İSTANBUL - Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği araç alevler içinde kalarak hurdaya döndü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Başakşehir TEM Otoyolu yan yol Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, araç hurdaya döndü.