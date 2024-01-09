TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ferdi Ş. idaresindeki 34 FET 456 plakalı kamyonet, Harun C.'nin kullandığı 50 ACG 933 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Musa Ş. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musa Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE