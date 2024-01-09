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TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, arkadan çarptığı kamyonda bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
09.01.2024 - 14:19,
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ferdi Ş. idaresindeki 34 FET 456 plakalı kamyonet, Harun C.'nin kullandığı 50 ACG 933 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Musa Ş. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musa Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Gölyaka, Düzce, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Düzce geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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