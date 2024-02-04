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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince İbnisina Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 14:37
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince İbnisina Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.G. idaresindeki 59 PG 943 plakalı otomobil ile R.C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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