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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Polisler Yaralandı, Göçmenler Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Polisler Yaralandı, Göçmenler Sınır Dışı Edildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 4 polis yaralandı. Kazada yaralanan 14 düzensiz göçmen ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Polisler Yaralandı, Göçmenler Sınır Dışı Edildi
04.01.2024 - 00:48,  Güncelleme: 00:50
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 polisin yaralandığı kazada tedavileri tamamlanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü ise tutuklandı.

2 Ocak günü TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri A.N. idaresindeki 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan A.N. yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi geçişinde kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçtaki 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 4 polis memuru ise taburcu edildi.

Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan sürücü A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmesi için Kocaeli İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Polisler Yaralandı, Göçmenler Sınır Dışı Edildi - Son Dakika


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