TEM Otoyolu'nda akıl almaz görüntü: Direksiyon başında 'zurna' çaldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda akıl almaz görüntü: Direksiyon başında 'zurna' çaldı

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TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Umursamaz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Yaşananlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.

19.05.2024 10:32
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TEM Otoyolu'nda akıl almaz görüntü kamerada: Direksiyon başında "zurna" çaldı

Seyrantepe mevkisinde bir sürücü trafikte direksiyon başında zurna çaldı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Bir yandan yola bakan diğer yandan da elindeki zurnayı çalan umursamaz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı. Yaşananlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Direksiyon başında zurna çaldı

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(GA-DCC-ÖFA

TEM Otoyolu\'nda akıl almaz görüntü: Direksiyon başında \'zurna\' çaldı
Kaynak: İHA

Seyrantepe, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda akıl almaz görüntü: Direksiyon başında 'zurna' çaldı - Son Dakika

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